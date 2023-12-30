Руне – о тренировке с Надалем: то, с какой интенсивностью он играет, поражает

Восьмая ракетка мира 20-летний теннисист Хольгер Руне высказался о тренировке с Рафаэлем Надалем в преддверии турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

«Во-первых, здорово, что Рафа вернулся. Я тренировался с ним в первый день здесь. Здорово, что он также сыграет в парном разряде. Это радует.

После совместной тренировки я разговаривал со своей командой, и я сказал, что он просто в невероятной форме. Мы обменивались ударами. Он бил очень сильно. Потом мы стали играть на счёт, и я подумал про себя, что он отлично двигается, быстро передвигается по корту.

То, с какой интенсивностью он играет, поражает. В прошлом году я провел очень насыщенную и энергозатратную предсезонку и концовку сезона, и при всём при этом я бы сказал, что наша с ним тренировка, пожалуй, была одной из самых тяжелых за последние полгода», – сказал Руне на пресс-конференции перед турниром.

Напомним, соревнования в Брисбене пройдут с 31 декабря по 7 января. Хольгер Руне возглавил сетку соревнований. В матче первого круга он сразится с представителем Австралии Максом Пёрселлом. Соперник Рафаэля Надаля определится по итогам распределения квалифаеров.