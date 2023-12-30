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Видео: Надаль выходит на тренировку вместе с подросшим сыном, у которого ракетка в руках

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль приехал на турнир в Брисбен (Австралия) вместе с подросшим сыном Рафаэлем.

Один из теннисных пабликов (@dropshot_series) в социальных сетях опубликовал трогательное видео, на котором Надаль выходит на тренировку в сопровождении сына, в руках которого тоже есть теннисная ракетка.

В Брисбене Надаль (WC) проведёт свой первый официальный матч после почти годовой паузы. Его соперник определится по итогам распределения квалифаеров по сетке.

Напомним, 37-летний Надаль практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.