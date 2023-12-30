Свёнтек и Хуркач в миксте обыграли Хаддад-Майю и Мело в группе на United Cup

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, и её соотечественник девятая ракетка мира Хуберт Хуркач одержали победу в миксте в стартовом матче своей сборной на турнире United Cup, проходящем в Перте (Австралия). Спортсмены обыграли представителей Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (11) и Марсело Мело (47-я ракетка мира в паре) в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. За это время Свёнтек и Хуркач выполнили шесть эйсов и реализовали три брейк-пойнта.

Польские спортсмены в матче с бразильцами выиграли все три встречи, одержав победу с общим счётом 3:0. После этой победы представители Польши вышли на первое место в группе А на United Cup.