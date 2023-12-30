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Свёнтек и Хуркач в миксте обыграли Хаддад-Майю и Мело в группе на United Cup

Свёнтек и Хуркач в миксте обыграли Хаддад-Майю и Мело в группе на United Cup
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, и её соотечественник девятая ракетка мира Хуберт Хуркач одержали победу в миксте в стартовом матче своей сборной на турнире United Cup, проходящем в Перте (Австралия). Спортсмены обыграли представителей Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (11) и Марсело Мело (47-я ракетка мира в паре) в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. За это время Свёнтек и Хуркач выполнили шесть эйсов и реализовали три брейк-пойнта.

Польские спортсмены в матче с бразильцами выиграли все три встречи, одержав победу с общим счётом 3:0. После этой победы представители Польши вышли на первое место в группе А на United Cup.

United Cup. Группа A
30 декабря 2023, суббота. 16:50 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
И. Свёнтек Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Марсело Мело
Бразилия
Марсело Мело
Б. Хаддад-Майя М. Мело
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