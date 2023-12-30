Свёнтек и Хуркач в миксте обыграли Хаддад-Майю и Мело в группе на United Cup
Поделиться
Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, и её соотечественник девятая ракетка мира Хуберт Хуркач одержали победу в миксте в стартовом матче своей сборной на турнире United Cup, проходящем в Перте (Австралия). Спортсмены обыграли представителей Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (11) и Марсело Мело (47-я ракетка мира в паре) в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. За это время Свёнтек и Хуркач выполнили шесть эйсов и реализовали три брейк-пойнта.
Польские спортсмены в матче с бразильцами выиграли все три встречи, одержав победу с общим счётом 3:0. После этой победы представители Польши вышли на первое место в группе А на United Cup.
Комментарии
- 30 декабря 2023
-
19:11
-
18:51
-
18:50
-
18:24
-
17:58
-
17:50
-
17:30
-
17:21
-
17:00
-
16:35
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:19
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
14:15
-
13:58
-
13:34
-
12:45
-
12:39
-
11:48
-
11:27
-
10:55
-
10:42
-
10:21
-
09:57
-
09:40
-
01:51
-
00:40
-
00:10
- 29 декабря 2023
-
23:51
-
23:13
-
21:40
Партнерский контент