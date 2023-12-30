Джокович — о готовности к United Cup: у меня в голове только одна цифра — это всегда 100%

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил свою готовность выложиться за сборную Сербии на United Cup.

«У меня в голове только одна цифра. Вы знаете, это всегда 100%. Когда я выхожу на корт, я не произвожу никаких расчётов, независимо от уровня или категории соревнований – особенно, я выступаю за свою страну. Я никогда их не производил, не буду делать этого и завтра, вне зависимости от возраста или состояния, в котором я нахожусь. Меня бы здесь не было, если бы я не мог играть и выкладываться на все 100 как в одиночном, так и, возможно, в миксте. Я надеюсь, что смогу одержать хотя бы одну победу для своей страны», – приводит слова Джоковича на пресс-конференции Sportskeeda.

Напомним, United Cup проходит с 29 декабря по 7 января. Победителем первого турнира в 2023 году стала сборная США.