Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко ответила, какой совет может дать возвращающимся в тур мамам.

– В последнее время много внимания уделяется теннисисткам, которые возвращаются в тур после рождения ребёнка – в том числе Наоми Осака. Вы же успешно делаете это уже много лет. Какой совет дадите мамам, которые возвращаются на корт?

Азаренко: Я никогда не даю советов людям, которые не просят его у меня лично, потому что я не считаю, что есть универсальный ответ. Все индивидуальны, у каждого свой подход к делу. Правда не хочется давать советов.

Могу сказать, что я рада, что игроки возвращаются. Я уже говорила об этом несколько лет назад. Думаю, мы сломали стереотип о том, что у спортсменок не может быть семьи. Такого стереотипа больше нет. И ситуация продолжает улучшаться. Об этом свидетельствует то, как много игроков возвращаются в тур и возобновляют карьеру.

Я считаю, что нам ещё много нужно сделать в этой области, чтобы спортсменки чувствовали себя уверенно не только на топ-уровне, но и на более низком. Нужно добиться того уровня финансовой стабильности, чтобы девушки могли вернуться.

И у нас есть все возможности сделать прорыв в женском спорте. Надеюсь, мы направим на это достаточно ресурсов.

– Насколько вы гордитесь той ролью, которую сыграли для разрушения этого стереотипа?

Азаренко: Я не из тех, кто будет бить себя кулаком в грудь. Я всегда ориентируюсь на таких легенд прошлого, как Билли Джин Кинг, которые боролись за лучшее будущее для нас. Мне не то чтобы хочется оставить после себя какое-то наследие, но было бы здорово пройти этот путь, посвятить своё время, чтобы хоть как-то повлиять на улучшение условий для других, – сказала Азаренко на пресс-конференции.

Ранее трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина объявила о возобновлении игровой карьеры после рождения ребёнка.