Руне — о Беккере: он знает, через что проходит теннисист. Я рад, что он в моей команде

Восьмая ракетка мира 20-летний теннисист Хольгер Руне рассказал о влиянии Бориса Беккера на тренировочный процесс.

«Пока у нас всё отлично. Мы успели поработать над многими аспектами на корте. У него достаточно навыков и знаний, потому что он сам через всё это прошёл, в том числе и психологически. Он знает, что я чувствую. Я считаю, что если ты не переживал такие моменты лично, то не можешь знать, через что проходит теннисист и каково ему играть под давлением.

Здорово, что он может поделиться некоторым опытом из своей карьеры – так я быстрее прогрессирую. Я рад, что он в моей команде», – сказал Руне на пресс-конференции в Брисбене.

Напомним, Беккер стал тренером датчанина в октябре этого года. В середине ноября было объявлено, что сотрудничество продолжится и в новом сезоне.