Стало известно, с кем Рафаэль Надаль проведёт первый матч после годовой паузы

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль узнал первого соперника на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Им стал чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира представитель Австрии Доминик Тим, который успешно преодолел квалификационный раунд.

Надаль лидирует в очных встречах с Тимом со счётом 9-6, при этом Доминик выиграл два последних матча в 2020 году.

Напомним, в Брисбене Надаль (WC) проведёт свой первый официальный матч после почти годовой паузы. 37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.