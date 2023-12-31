Шевченко одержал первую победу на турнире в Брисбене

Российский теннисист Александр Шевченко провёл свою первую игру на турнире в Брисбене (Австралия). В первом круге он встретился с 19-летним французским теннисистом Люкой ван Ашем и одержал победу.
В одиночном разряде Шевченко со счётом 3:6,2:6 обыграл соперника из Франции и отправился в 1/8 финала. Встреча продлилась 1 час и 14 минут. На счету Шевченко три эйса и ни одной двойной ошибки. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из семи, в то время как Люка ван Аш не смог реализовать ни одного из двух.
Отметим, что ранее спортсмены не встречались на теннисном корте.
Соперник Шевченко в 1/8 финала в Брисбене определится после матча датского теннисиста, первого номера посева Хольгера Руне с австралийским теннисистом Максом Персёллом. Поединок пройдёт 1 января.
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