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Шевченко одержал первую победу на турнире в Брисбене

Шевченко одержал первую победу на турнире в Брисбене
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Российский теннисист Александр Шевченко провёл свою первую игру на турнире в Брисбене (Австралия). В первом круге он встретился с 19-летним французским теннисистом Люкой ван Ашем и одержал победу.

В одиночном разряде Шевченко со счётом 3:6,2:6 обыграл соперника из Франции и отправился в 1/8 финала. Встреча продлилась 1 час и 14 минут. На счету Шевченко три эйса и ни одной двойной ошибки. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из семи, в то время как Люка ван Аш не смог реализовать ни одного из двух.

Отметим, что ранее спортсмены не встречались на теннисном корте.

Соперник Шевченко в 1/8 финала в Брисбене определится после матча датского теннисиста, первого номера посева Хольгера Руне с австралийским теннисистом Максом Персёллом. Поединок пройдёт 1 января.

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2023, воскресенье. 08:40 МСК
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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