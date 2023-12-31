Канада обыграла Чили в матче United Cup — 2024
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Сборная Канады обыграла сборную Чили в групповом этапе турнира United Cup — 2024. Встреча завершилась со счётом 2:1. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
Канада и Чили встретились в матче группы В. Если в первом матче чилиец Николас Харри, победитель пяти турниров АТР, три из которых в одиночном разряде, одержал победу над канадцем Стивеном Диезом (7:5, 6:4), то во второй встрече финалистка одного турнира «Большого шлема» в 2021 году Лейла Фернандес из Канады со счётом 6:2, 6:3 одержала безоговорочную победу над чилийкой Даниэлой Сегель.
United Cup. Группа B
31 декабря 2023, воскресенье. 02:40 МСК
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Даниэла Сегель
Д. Сегель
United Cup. Группа B
31 декабря 2023, воскресенье. 04:20 МСК
Стивен Диез
С. Диез
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Николас Харри
Н. Харри
В миксте чилийцы уступили канадцам со счётом 5:7, 6:4, 8:10.
Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 15 млн — это более 1,3 млрд рублей.
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