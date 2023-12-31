Канада обыграла Чили в матче United Cup — 2024

Сборная Канады обыграла сборную Чили в групповом этапе турнира United Cup — 2024. Встреча завершилась со счётом 2:1. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Канада и Чили встретились в матче группы В. Если в первом матче чилиец Николас Харри, победитель пяти турниров АТР, три из которых в одиночном разряде, одержал победу над канадцем Стивеном Диезом (7:5, 6:4), то во второй встрече финалистка одного турнира «Большого шлема» в 2021 году Лейла Фернандес из Канады со счётом 6:2, 6:3 одержала безоговорочную победу над чилийкой Даниэлой Сегель.

В миксте чилийцы уступили канадцам со счётом 5:7, 6:4, 8:10.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 15 млн — это более 1,3 млрд рублей.