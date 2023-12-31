14-летняя Ефремова обыграла россиянку Жабраилову и вышла в финал турнира ITF

14-летняя экс-россиянка Ксения Ефремова обыграла российскую теннисистку Милану Жабраилову, которая занимает 737-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:4, 6:0 и вышла в финал 15-тысячника ITF в Монастире (Тунис).

Напомним, Ефремова с сентября выступает за сборную Франции. С детства она тренируется в академии Патрика Муратоглу, и в свои 14 лет её называют настоящим феноменом в теннисе из-за блестящих результатов. В её карьере это уже второй взрослый турнир. В ноябре она дошла до четвертьфинала во втором круге турнира ITF в Монастире, обыграв китаянку Иди Янь.

В финале Ефремова встретится с 22-летней теннисисткой Селиной Даль из Германии. Даль в полуфинале турнира обыграла Стефанию Боджику.