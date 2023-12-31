Алькарас показал, как прошла последняя тренировка в 2023 году. Он ещё находится в Испании
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Испанский профессиональный теннисист, самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин и победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Карлос Алькарас показал, как провёл тренировку в канун Нового года.
Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса
«Последняя тренировка в этом году! Тем не менее!», — подписал Алькарас пост в своих социальных сетях.
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