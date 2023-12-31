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Владимир Камельзон: в уходящем году радовался каждой победе российских теннисистов

Владимир Камельзон: в уходящем году радовался каждой победе российских теннисистов
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон признался, что пристально следил за результатами российских теннисистов на мировом уровне в уходящем 2023 году.

«В 2023 году я радовался каждой маленькой и большой победе российских теннисистов. Мне нравится, как выступает Медведев. Нравится Рублёв, я его подталкиваю, чтобы он быстрее перепрыгнул пятое место. Могу отметить игру Хачанова, который мог играть ещё лучше, был в десятке, но никак снова до неё не доберётся. Я с ними контактирую, интеллигентно пинаю», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что по итогам 2023 года сразу семь российских теннисистов вошли в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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