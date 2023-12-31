Надаль официально вернулся на корт. Он потерпел поражение в паре с Лопесом в Брисбене

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл первый официальный матч после почти годовой паузы (347 дней). Надаль вместе с соотечественником Марком Лопесом выступил в парном разряде турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

В стартовом матче Надаль и Лопес (WC) со счётом 4:6, 4:6 проиграли австралийскому дуэту Джордан Томпсон/Макс Пёрселл. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 14 минут. Лопес и Надаль ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона и Пёрселла 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Напомним, вместе с Лопесом Надаль становился победителем парного разряда теннисного турнира на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.