Касаткина и Савилл обыграли Морозову и Никулеску в парном разряде

Победительница семи турниров WTA Дарья Касаткина и австралийская теннисистка Дарья Савилл, участвующая в турнире WTA по приглашению организаторов, обыграли Лидию Морозову и румынку Монику Никулеску со счётом 6:2,6:4 в парном разряде турнира в Брисбене (Австралия).

Встреча продлилась 1 час 18 минут. Пара Касаткиной и Савилл не сделала ни одного эйса и заработала пять двойных ошибок. Процент реализации брейк-пойнтов у пар не сильно рознится (44% против 33%) но Касаткина и Савилл всё же оказались впереди, реализовав четыре из девяти брейк-пойнтов.

Одержав победу, Касаткина и Савилл вышли в 1/8 финала, где встретятся с Чань Хаочин из Тайваня и мексиканкой Джулианой Олмос. Пара соперниц представлена в турнире под вторым номером посева и пропустила первый круг. Поединок состоится 3 января.