Джокович одержал уверенную победу в первом официальном матче нового сезона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первый официальный матч в новом сезоне.

Это произошло на командном турнире United Cup, который проходит в Перте (Австралия). Выступая за Сербию, Джокович со счётом 6:3, 6:2 обыграл 58-ю ракетку мира представителя Китая Чжан Чжичжэня. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 14 минут. Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Чжичжэня четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Сербия и Китай представляют группу E, куда также входит Чехия. В следующем поединке Сербии и Китая на корт выйдут Ольга Данилович и Чжэн Циньвэнь.