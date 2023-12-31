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Джокович одержал уверенную победу в первом официальном матче нового сезона

Джокович одержал уверенную победу в первом официальном матче нового сезона
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первый официальный матч в новом сезоне.

Это произошло на командном турнире United Cup, который проходит в Перте (Австралия). Выступая за Сербию, Джокович со счётом 6:3, 6:2 обыграл 58-ю ракетку мира представителя Китая Чжан Чжичжэня. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 14 минут. Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Чжичжэня четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Сербия и Китай представляют группу E, куда также входит Чехия. В следующем поединке Сербии и Китая на корт выйдут Ольга Данилович и Чжэн Циньвэнь.

United Cup. Группа E
31 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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