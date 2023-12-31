24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал первую победу в новом сезоне.

Это произошло на командном турнире United Cup, который проходит в Перте (Австралия). Выступая за Сербию, Джокович со счётом 6:3, 6:2 обыграл 58-ю ракетку мира представителя Китая Чжан Чжичжэня.

«Я не сразу нашёл игру, первые пять-шесть геймов не мог войти в ритм, но это нормально. Когда ты больше месяца не играл официальных матчей, разумеется, нужно немного времени, чтобы разогнаться, а он хорошо подавал.

Думаю, я тоже отлично справился с подачей. Каждый раз, когда мне нужно было справиться с трудной ситуацией при счёте 15:15 или 30:30 мне удавалось хорошо подать», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.