Сафиуллин обыграл Шелтона и вышел во второй круг турнира в Брисбене

39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин нанёс поражение американцу Бену Шелтону (17-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Россиянин победил со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.
Россиянин сделал восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 11. Его соперник 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не использовал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге соперником Сафиуллина станет 40-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин, который в своём матче одолел соотечественника Кристофера О'Коннелла (6:4, 6:7, 7:6).
Призовой фонд соревнований в Брисбене составляет $ 661 585. Ранее во второй круг пробился также ещё один россиянин Александр Шевченко.
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