Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафиуллин обыграл Шелтона и вышел во второй круг турнира в Брисбене

Сафиуллин обыграл Шелтона и вышел во второй круг турнира в Брисбене
Аудио-версия:
Комментарии

39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин нанёс поражение американцу Бену Шелтону (17-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Россиянин победил со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Россиянин сделал восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 11. Его соперник 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не использовал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге соперником Сафиуллина станет 40-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин, который в своём матче одолел соотечественника Кристофера О'Коннелла (6:4, 6:7, 7:6).

Призовой фонд соревнований в Брисбене составляет $ 661 585. Ранее во второй круг пробился также ещё один россиянин Александр Шевченко.

Брисбен. ATP-250. Турнирная сетка
Брисбен (м). 1-й круг
01 января 2024, понедельник. 06:20 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android