Наоми Осака выиграла первый же матч после рождения ребёнка

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака с победы вернулась в тур после 15-месячной паузы. Напомним, Осака уходила в декретный отпуск, она родила дочь.

Первый официальный матч Осака (WC) провела на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В первом раунде Наоми со счётом 6:3, 7:6 (11:9) обыграла 84-ю ракетку мира немку Тамару Корпач. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 50 минут. Осака пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Корпач один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Осаки в Брисбене станет бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (16).