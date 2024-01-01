Фото: нарядный Даниил Медведев встретил Новый год с семьёй

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев с семьёй встретил Новый, 2024-й год. Это следует из трогательных фото, которые в своих социальных сетях опубликовала жена Даниила Дарья. На фото также запечатлена их дочь Алиса.

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

В 2023 году Медведев завоевал пять титулов на уровне ATP, причём два выигранных им турнира — это «Мастерсы». Также россиянин доходил до полуфинала Уимблдона и финала US Open. Он завершил сезон на третьей позиции рейтинга ATP.

Наступающий сезон-2024, по последней информации, Медведев начнёт сразу на Открытом чемпионате Австралии. Даниил впервые в своей профессиональной карьере решил не участвовать в подготовительных турнирах перед мэйджором в Австралии.