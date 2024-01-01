Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петра Квитова сообщила, что ждёт ребёнка

Петра Квитова сообщила, что ждёт ребёнка
Комментарии

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова объявила, что впервые готовится стать мамой.

Напомним, Квитова вышла замуж за своего тренера Иржи Ванека в июле 2023 года. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца в особенном для Петры месте — на Уимблдоне. Ванек — бывший чешский теннисист, он завершил карьеру в 2011 году, его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 74-е место. С Квитовой он работает с 2016 года, до этого его подопечной была другая чешская теннисистка — Каролина Плишкова.

Фото: из личного архива Петры Квитовой

Фото: из личного архива Петры Квитовой

«В первый день 2024 года я хотела пожелать всем счастливого Нового года и поделиться отличной новостью: этим летом в нашей с Иржи семье появится малыш», — написала Квитова в своих социальных сетях.

Материалы по теме
Мини-копия Медведева и первенец Осаки. Самые милые дети теннисистов в 2023 году
Мини-копия Медведева и первенец Осаки. Самые милые дети теннисистов в 2023 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android