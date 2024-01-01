Ольховский: в 2024-м пожелаю российскому теннису такого же успешного сезона, как в 2023-м

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский поделился пожеланиями к российским теннисистам в 2024 году.

«В 2024 году российскому теннису пожелаю такого же успешного сезона, как и в 2023-м. Хотелось бы даже где-то более высоких результатов. Но, на мой взгляд, прошедший сезон был очень успешным для российского тенниса», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что по итогам 2023 года сразу семь российских теннисистов вошли в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).