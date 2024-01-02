Эрика Андреева вышла в 1/8 финала теннисного турнира WTA «челленджер» в Канберре

111-я ракетка мира Эрика Андреева вышла в 1/8 финале теннисного турнира WTA Челленджер в Канберре (Австралия).

В 1/16 финала 19-летняя россиянка со счётом 6:4, 6:3 обыграла 173-ю ракетку мира канадку Ребекку Марино. Андреева совершила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из девяти. На счету Марино семь эйсов и три двойные ошибки, а также она реализовала один брейк-поинтов из семи.

В следующем раунде Андреева сыграет с победителем пары Осеан Доден (Франция) – Дарья Снигур (Украина).

WTA Челленджер в Канберре (Австралия) – это профессиональный турнир по теннису, который проходит на открытых кортах с твердым покрытием. Он является частью тура ATP Челленджер 2024. Для женщин это седьмой турнир и является частью 125 турниров WTA 2024, который будет проходить с 1 по 6 января 2024 года.