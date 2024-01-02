Рафаэль Надаль: весьма вероятно, что это будет мой последний год в теннисе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что 2024 год, с большой долей вероятности, станет последним в его профессиональной карьере.

«Когда приеду в Париж, пойму, будет ли этот год последним для меня. У меня в запасе останется ещё пять месяцев, и я буду знать своё состояние. Я готов ко всему и осознаю, что весьма вероятно, что это будет мой последний год в теннисе. Знаю, что будет сложно, поэтому готов к прощанию», — приводит слова Надаля El País.

Напомним, 37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.