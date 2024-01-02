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Калинская проиграла Азаренко в матче второго круга турнира в Брисбене

Калинская проиграла Азаренко в матче второго круга турнира в Брисбене
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 80-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Беларуси Виктории Азаренко (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу белорусской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Виктория Азаренко в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Анны Калинской два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Женский хардовый турнир в Брисбене завершится 7 января. В первом круге соревнований Калинская обыграла американку Бернарду Пера.

Брисбен (ж). 2-й круг
02 января 2024, вторник. 09:00 МСК
Анна Калинская
80
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 8
6 		7 10
         
Виктория Азаренко
23
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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