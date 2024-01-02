Калинская проиграла Азаренко в матче второго круга турнира в Брисбене

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 80-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Беларуси Виктории Азаренко (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу белорусской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Виктория Азаренко в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Анны Калинской два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Женский хардовый турнир в Брисбене завершится 7 января. В первом круге соревнований Калинская обыграла американку Бернарду Пера.