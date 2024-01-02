Калинская проиграла Азаренко в матче второго круга турнира в Брисбене
Поделиться
В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 80-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Беларуси Виктории Азаренко (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу белорусской спортсменки.
Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Виктория Азаренко в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Анны Калинской два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Женский хардовый турнир в Брисбене завершится 7 января. В первом круге соревнований Калинская обыграла американку Бернарду Пера.
Комментарии
- 2 января 2024
-
11:16
-
09:54
-
09:29
-
07:34
-
05:29
- 1 января 2024
-
19:56
-
15:30
-
12:02
-
12:00
-
11:31
-
11:18
-
10:36
-
09:16
-
08:57
-
04:58
- 31 декабря 2023
-
20:37
-
19:46
-
17:43
-
16:30
-
15:22
-
14:49
-
14:27
-
14:10
-
13:41
-
12:48
-
12:09
-
11:54
-
11:26
-
11:02
-
11:00
-
10:25
-
10:17
-
09:30
-
07:13
-
05:43
Партнерский контент