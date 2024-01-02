Рафаэль Надаль проводит первый матч в одиночном разряде после возвращения в тур

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые после возвращения в тур проводит матч в одиночном разряде. Спортсмен в эти минуты играет с представителем Австрии Домиником Тимом в матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Напомним, 37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. В конце декабря 2023 года Надаль впервые сыграл в официальном матче после почти годовой паузы (347 дней). В парном разряде на турнире в Брисбене Надаль с соотечественником Марком Лопесом проиграл австралийскому дуэту Джордан Томпсон/Макс Пёрселл.