Определился первый соперник Андрея Рублёва на турнире ATP-250 в Гонконге

В матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Великобритании Лиамом Броэди (108-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов состоится завтра, 3 января.

В первом круге соревнований Броэди одержал победу над 70-й ракеткой мира аргентинским спортсменом Педро Качином. Матч завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу британца.

Напомним, ранее Рублёв провёл первый матч на турнире в Гонконге в парном разряде. Вместе с соотечественником Кареном Хачановым (15-я ракетка мира) Рублёв обыграл бельгийского теннисиста Зизу Бергса и спортсмена из Гонконга Чака Лам Коулман Вона. Встреча завершилась уверенной победой россиян в двух сетах – 6:2, 6:4.