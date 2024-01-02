Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился первый соперник Андрея Рублёва на турнире ATP-250 в Гонконге

Определился первый соперник Андрея Рублёва на турнире ATP-250 в Гонконге
Комментарии

В матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Великобритании Лиамом Броэди (108-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов состоится завтра, 3 января.

В первом круге соревнований Броэди одержал победу над 70-й ракеткой мира аргентинским спортсменом Педро Качином. Матч завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу британца.

Напомним, ранее Рублёв провёл первый матч на турнире в Гонконге в парном разряде. Вместе с соотечественником Кареном Хачановым (15-я ракетка мира) Рублёв обыграл бельгийского теннисиста Зизу Бергса и спортсмена из Гонконга Чака Лам Коулман Вона. Встреча завершилась уверенной победой россиян в двух сетах – 6:2, 6:4.

Гонконг. 1-й круг
02 января 2024, вторник. 09:05 МСК
Лиам Броэди
108
Великобритания
Лиам Броэди
Л. Броэди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Педро Качин
70
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android