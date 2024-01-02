Зрители устроили овацию Надалю перед его первым матчем после возвращения

Зрители турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) тепло встретили 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля перед его первым матчем в одиночном разряде после возвращения в тур.

Когда 37-летний испанский спортсмен вышел из подтрибунного помещения на корт на матч первого круга турнира в Брисбене с австрийцем Домиником Тимом, болельщики на стадионе разразились бурными аплодисментами.

Напомним, Рафаэль Надаль не выступал в официальных матчах на протяжении 347 дней. В конце декабря прошлого года испанец провёл первую игру в парном разряде на турнире в Брисбене. Почти весь прошлый сезон Надаль пропустил из-за травмы левой ноги.