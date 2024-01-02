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Надаль: скучал по тому, чтобы быть здоровым и чувствовать себя конкурентоспособным

Надаль: скучал по тому, чтобы быть здоровым и чувствовать себя конкурентоспособным
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих эмоциях от возвращения в тур, отметив важность поддержки и возможность вновь хорошо себя чувствовать на корте.

«Поддержка очень важна. Особенно в тяжёлые моменты, не так ли? У меня была возможность получать тысячи сообщений в течение всего года. Наличие замечательных людей рядом со мной каждый божий день, без сомнения, имеет решающее значение. Я скучал по тому, чтобы быть здоровым и чувствовать себя конкурентоспособным, играть перед полными трибунами, как здесь, что было потрясающе на протяжении всей моей карьеры в Австралии. Я не могу отблагодарить всех», — сказал Надаль в интервью пресс-службе Brisbane International после завершения поединка.

Напомним, в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) Надаль обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима.

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