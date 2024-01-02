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Андрей Ольховский выделил самые запоминающиеся моменты в теннисе в 2023 году

Андрей Ольховский выделил самые запоминающиеся моменты в теннисе в 2023 году
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский подвёл итоги ушедшего года, назвав самые знаменательные его моменты, связанные с теннисом.

«В российском теннисе был очень интересный прорыв Звонарёвой в концовке сезона. Мирра Андреева стала новичком года. У нас много фактов и событий за 2023 год. Не буду отмечать никого, потому что все достойны внимания. Романа Сафиуллина и Павла Котова немного обходят вниманием, а Котов вошёл в сотню сильнейших.

Среди иностранцев запомнился долгожданный прорыв Синнера. Очень хорошая концовка года для него. Про Джоковича я вообще молчу. Мы ожидали от Новака высоких результатов, но настолько высоких в начале 2023 года я не ожидал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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