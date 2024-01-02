Хачанов и Рублёв потерпели поражение во втором круге парного турнира в Гонконге

27-летний российский теннисист Карен Хачанов (15-я ракетка мира) и его 26-летний соотечественник Андрей Рублёв (пятое место в рейтинге ATP) потерпели поражение в четвертьфинале турнира ATP в Гонконге в парном разряде.

Их соперниками были представители Бельгии Сандер Жилле и Йоран Флиген. Встреча завершилась поражением россиян в двух сетах – 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час и 10 минут.

На счету пары Хачанова и Рублёва восемь подач навылет, три двойные ошибки и ни одного из трёх реализованных брейк-пойнтов. У их оппонентов – пять эйсов, одна двойная ошибка и два из трёх (67%) успешных брейк-пойнтов.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв завершили выступление на турнире ATP в Гонконге в парном разряде.