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Данилович — о миксте с Джоковичем: это было номером один в моём списке желаний

Данилович — о миксте с Джоковичем: это было номером один в моём списке желаний
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Сербская теннисистка Ольга Данилович поделилась впечатлением о совместном выступлении с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Спортсменка заявила, что микст с Джоковичем был её желанием номер один.

«Это было номером один в моём списке желаний. Играть с Новаком и победить. Невозможно это описать словами. Он лучший в истории», — сказала Данилович в послематчевом интервью.

В рамках United Cup Данилович и Джокович обыграли Чжэн Циньвэнь и Чжан Чжичжэня (6:4, 1:6, 10:6). Турнир проходит с 29 декабря по 7 января. Победителем первого турнира в 2023 году стала сборная США. Сборная России не приглашена для участия. Призовой фонд соревнований составляет $ 10 млн.

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