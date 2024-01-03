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Владимир Камельзон: в 2024 году у россиян есть всё, чтобы показать высокие результаты

Владимир Камельзон: в 2024 году у россиян есть всё, чтобы показать высокие результаты
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон высказал свои пожелания российским теннисистам на 2024 год.

«Желаю российским теннисистам выступать в 2024 году ещё лучше, чем в 2023-м. Независимо от всех санкций и глупых притеснений. Думаю, в следующем году у российских теннисистов есть все шансы показывать высокие достижения. Тренерские кадры хорошие, федерация работает на достаточно высоком уровне», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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