Новак Джокович: когда я на пике формы, я способен выиграть любой турнир

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от сезона-2024.

«Я воспитывал в себе определённый настрой на протяжении многих лет. Кому-то он может показаться невозможным или нереалистичным, кому-то – заносчивым. Не знаю.

Я всегда верил в себя. Я знаю, что я очень разносторонний игрок. Когда я на пике формы, я способен выиграть любой турнир «Большого шлема» или любой другой турнир. Я это знаю и не боюсь об этом говорить. Ни для кого не секрет, что я хочу ставить всё новые рекорды. Это то, что поддерживает мою мотивацию.

Я хотел бы выигрывать турниры «Большого шлема», хочу завоевать ещё одну медаль для Сербии на Олимпийских играх. Это одна из главных целей на год. За карьеру я уже не раз оказывался в такой ситуации. Я точно знаю, что мне нужно, чтобы поддерживать организм, разум и дух в наилучшем состоянии, чтобы у меня была возможность бить рекорды и идти дальше. Другого выхода нет. Не поймите меня неправильно – я люблю играть в теннис. Но если речь о профессиональных турнирах, из-за которых приходится уезжать на несколько недель и оставлять семью, то в конечном счёте для меня есть только одна цель – трофеи. И я делаю всё, чтобы её выполнить.

Именно такой настрой и всё, что я ежедневно делал на протяжении 20 с лишним лет вместе с командой и семьёй, помогло мне достичь таких высот. Этот менталитет не поменяется ни в 2024 году, ни во все последующие сезоны, когда я выйду на корт», – сказал Джокович на пресс-конференции во время United Cup.

Напомним, в 2023 году Джокович вышел в финал всех четырёх турниров «Большого шлема», выиграв три из них. Лишь в финале Уимблдона серб уступил испанцу Карлосу Алькарасу.