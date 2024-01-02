Шрайвер — о шансах Свёнтек на «Золотой шлем»: я бы сказала, один процент, может, пять

Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, высказалась о шансах Иги Свёнтек завоевать «Золотой шлем» (четыре «Больших шлема» плюс олимпийская золотая медаль в том же году).

«Я бы сказала, один процент. Может быть, пять процентов. Послушайте, есть причина, по которой это было сделано только один раз. Это удалось лишь Штеффи Граф в 1988 году», – приводит слова Шрайвер портал Tennis Up To Date.

Напомним, в октябре 2023 года Шрайвер заявила, что Свёнтек сможет побить рекорд Крис Эверт по количеству побед на «Ролан-Гаррос» (7).

«Я думаю, что Ига Свёнтек сможет превзойти рекорд Крисси, всё-таки она уже завоевала три. Всё возможно. Я думаю, она сможет. Конечно, мы не можем знать, как всё получится, если Андреева, например, будет показывать выдающийся теннис на грунте. Но кто ещё чувствует себя так же комфортно на грунтовых кортах, как Ига? Старше, младше, того же возраста… Таких нет», – приводил слова Шрайвер The Tennis Letter.

Отметим, Свёнтек выигрывала Открытый чемпионат Франции три раза – в 2020, 2022, 2023 годах.