Надаль выиграл 1069-й матч в карьере и вышел на четвёртое место по количеству побед в ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на четвёртое место по количеству побед в Открытой эре, обойдя Ивана Лендла, сообщает издание Opta.

Топ-5 лучших теннисистов в истории по количеству побед выглядит следующим образом:

1. Джимми Коннорс (США) — 1274 победы

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 1251

3. Новак Джокович (Сербия) — 1089

4. Рафаэль Надаль (Испания) — 1069

5. Иван Лендл (Чехия) — 1068.

По итогам матча с Домиником Тимом испанский спортсмен прокомментировал это знаменательное достижение.

«Как вы понимаете, сегодня мне было немного не до статистики (смеётся). Работы хватало. Нужно было сосредоточиться на том, чтобы вспомнить, как играть и бороться в официальном матче (улыбается). Я нервничал и, конечно, сомневался, потому что было непонятно, как всё сложится спустя столько времени. Но всё прошло отлично, и я с нетерпением жду следующего матча», – сказал испанец после победы над австрийцем.

Напомним, вчера, 2 января, в матче первого круга турнира в Брисбене (Австралия) Рафаэль Надаль одержал уверенную победу над австрийским теннисистом Домиником Тимом со счётом 7:5, 6:1.