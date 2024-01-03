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Синнер — о главной цели на сезон: выиграть «Большой шлем», но я не забываю и о «Мастерсах»

Синнер — о главной цели на сезон: выиграть «Большой шлем», но я не забываю и о «Мастерсах»
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Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что его главная цель на предстоящий сезон – выиграть турнир «Большого шлема».

«Главная цель – выиграть «Большой шлем», но я не забываю и о «Мастерсах». Они тоже очень важны. Хочу закрепиться в рейтинге и обязательно вернуться в Турин на Итоговый чемпионат.

Я планирую выступить на Олимпийских играх, и возвращение на корты «Ролан Гаррос» для участия в них должно получиться особенным. Хочу сыграть и в одиночном, и в парном разряде, поскольку мы с Сонего отлично выступили на финальном турнире Кубка Дэвиса. Постараемся время от времени играть вместе, если позволит график», – приводит слова Синнера La Repubblica.

Напомним, в 2023 году итальянец завоевал четыре титула на турнирах ATP, в том числе первый «Мастерс». Кроме того, он впервые квалифицировался на Итоговый турнир, где дошёл до финала, уступив первой ракетке мира Новаку Джоковичу, а также в составе сборной Италии завоевал главный трофей Кубка Дэвиса.

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