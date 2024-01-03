Аванесян не смогла выйти в 1/4 финала теннисного турнира WTA-250 в Окленде

74-я ракетка мира Элина Аванесян не смогла выйти в 1/4 финала теннисного турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В матче второго круга россиянка со счётом 1:6, 2:6 проиграла 31-й ракетке мира американке Эмме Наварро. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 12 минут. Аванесян не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Наварро один эйс и две двойные ошибки, а также она реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде турнира Наварро сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) – Петра Мартич (Хорватия).

Аванесян стала последней россиянкой, вылетевшей с турнира. Ранее на стадии первого круга соревнования покинули Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова.