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Аванесян не смогла выйти в 1/4 финала теннисного турнира WTA-250 в Окленде

Аванесян не смогла выйти в 1/4 финала теннисного турнира WTA-250 в Окленде
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74-я ракетка мира Элина Аванесян не смогла выйти в 1/4 финала теннисного турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В матче второго круга россиянка со счётом 1:6, 2:6 проиграла 31-й ракетке мира американке Эмме Наварро. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 12 минут. Аванесян не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Наварро один эйс и две двойные ошибки, а также она реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде турнира Наварро сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) – Петра Мартич (Хорватия).

Аванесян стала последней россиянкой, вылетевшей с турнира. Ранее на стадии первого круга соревнования покинули Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова.

Окленд (ж). 2-й круг
03 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эмма Наварро
31
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Элина Аванесян
74
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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