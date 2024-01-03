Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Брисбене, обыграв Камилу Джорджи

12-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу в матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Соперницей Остапенко была представительница Италии Камила Джорджи (55-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу спортсменки из Латвии.

Матч продлился 1 час 20 минут. Остапенко в этой встрече девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Джорджи четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде соревнований в Австралии Остапенко сыграет с 39-й ракеткой мира чешской спортсменкой Каролиной Плишковой. Турнир продлится до 7 января.