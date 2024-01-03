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Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Брисбене, обыграв Камилу Джорджи

Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Брисбене, обыграв Камилу Джорджи
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12-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу в матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Соперницей Остапенко была представительница Италии Камила Джорджи (55-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу спортсменки из Латвии.

Матч продлился 1 час 20 минут. Остапенко в этой встрече девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Джорджи четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде соревнований в Австралии Остапенко сыграет с 39-й ракеткой мира чешской спортсменкой Каролиной Плишковой. Турнир продлится до 7 января.

Брисбен (ж). 2-й круг
03 января 2024, среда. 08:40 МСК
Елена Остапенко
12
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Камила Джорджи
55
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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