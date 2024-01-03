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Андреева разгромила Самсонову и вышла в третий круг турнира в Брисбене

Андреева разгромила Самсонову и вышла в третий круг турнира в Брисбене
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 58-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Андреева в этой встрече дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Самсоновой четыре эйса и семь двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Мирра Андреева сыграет с представительницей Австралии Ариной Родионовой (113-я ракетка мира), ранее обыгравшей американскую теннисистку Софью Кенин. Соревнования в Брисбене продлятся до 7 января.

Брисбен (ж). 2-й круг
03 января 2024, среда. 10:20 МСК
Мирра Андреева
58
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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