Андреева разгромила Самсонову и вышла в третий круг турнира в Брисбене
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 58-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой.
Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Андреева в этой встрече дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Самсоновой четыре эйса и семь двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Мирра Андреева сыграет с представительницей Австралии Ариной Родионовой (113-я ракетка мира), ранее обыгравшей американскую теннисистку Софью Кенин. Соревнования в Брисбене продлятся до 7 января.
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