Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене, обыграв Гадеки
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (124-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу спортсменки из Казахстана.
Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Елена Рыбакина в этой встрече четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Оливии Гадеки две двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований в Брисбене Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия) — Слоан Стивенс (США). Женский турнир в Австралии завершится 7 января.
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