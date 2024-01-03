Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене, обыграв Гадеки

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (124-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу спортсменки из Казахстана.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Елена Рыбакина в этой встрече четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Оливии Гадеки две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Брисбене Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия) — Слоан Стивенс (США). Женский турнир в Австралии завершится 7 января.