Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Чесноков назвал трудовой победу Сафиуллина над Попыриным на турнире в Брисбене

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Романа Сафиуллина над австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

«Во-первых, очень хорошая победа была Сафиуллина над Шелтоном. Я считаю, что потенциально Шелтон — это игрок топ-10.

Что касается сегодняшней игры с Попыриным, у Алексея есть хорошие результаты в Австралии. Победа Сафиуллина над Попыриным трудовая», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Сафиуллин обыграл Попырина в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (7:3). В 1/4 финала Сафиуллин встретится с итальянцем Маттео Арнальди.