Карен Хачанов проиграл 69-й ракетке мира в первом матче нового сезона

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов начал новый сезон с поражения.
Хачанов начал 2024 год на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В матче второго круга посеянный под вторым номером Карен встречался с 69-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Поединок теннисистов продлился 2 часа и 27 минут и завершился со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2 в пользу 24-летнего Руусувуори.
Хачанов 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Руусувуори пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Следующим соперником Эмиля в Гонконге станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Павел Котов (Россия).
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