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Стефанос Циципас ответил, беспокоит ли его сейчас травма спины

Стефанос Циципас ответил, беспокоит ли его сейчас травма спины
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как обстоят дела с травмой спину, из-за которой, в частности, он снялся с Итогового чемпионата ATP – 2023.

«Я вылечился. Для меня дела идут хорошо. Несколько недель назад сомневался, буду ли готов, но сейчас я вполне уверен, что двигаюсь в правильном направлении, что хорошо.

Этот отрезок сезона для меня очень много значит, и я очень хочу быть как можно более здоровым. У меня было несколько взлётов и падений. Это нормально для любого профессионального спортсмена, но важно сохранять позитивный настрой и не позволять себе утонуть во всем этом.

Я делал всё правильно, использовал правильную тактику, чтобы вернуться в форму, и прикладываю максимум усилий каждый день», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

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