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Фото: счастливая Мария Шарапова с возлюбленным и подросшим сыном отдыхает в Марракеше

Фото: счастливая Мария Шарапова с возлюбленным и подросшим сыном отдыхает в Марракеше
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Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях новые семейные снимки. На них Алекс вместе с Марией и их сыном Теодором проводят время в Марракеше (Марокко).

«Марракеш – конечный пункт назначения на год, который был наполнен множеством грандиозных приключений. В Новом году я желаю всем превосходного здоровья, счастья и продуктивности», — подписал фото Гилкс.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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