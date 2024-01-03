Карлос Мойя: уровень Надаля оказался даже выше, чем мы ожидали

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о выступлении своего подопечного на старте сезона.

«Я очень доволен его игрой, особенно если учесть все обстоятельства. Я не мог ждать от него большего, чем он показал в матче с Домиником Тимом. Конечно, всегда есть детали, над которыми нужно поработать, но со временем всё встанет на свои места. Его уровень оказался даже выше, чем мы ожидали. Теперь надо прогрессировать матч за матчем.

Думаю, мы увидим его лучшую версию весной, примерно в марте или апреле. Ему понадобится около 10 матчей, чтобы обрести уверенность, войти в ритм. Знаю, что ему по силам вернуться на свой лучший уровень. От Рафы можно ожидать чего угодно, это ведь Рафа.

План в том, чтобы на 100% подготовиться к «Ролан Гаррос». Может, это произойдёт и раньше — может быть, уже на этой неделе (смеётся). С Рафой никогда не знаешь. Он всегда черпает свою магию бог знает где, именно поэтому он Рафа», – приводит слова Мойи портал Tennis 365.

Напомним, 2 января Надаль одержал победу в матче мужского одиночного разряда турнира ATP-250 над австрийским теннисистом Домиником Тимом (98-я ракетка мира) со счётом 7:5, 6:1. Встреча проходила в Брисбене.