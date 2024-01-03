Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: Зверев оставался на высоком уровне дольше любого из моего поколения

Циципас: Зверев оставался на высоком уровне дольше любого из моего поколения
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о предстоящем матче с немцем Александром Зверевым. Игра состоится в пятницу, 5 января, в рамках турнира United Cup.

«Встречи с ним всегда проходят в равной борьбе. Он отличный соперник, который оставался на высоком уровне дольше любого из моего поколения. Он точно знает, что надо делать.

Зверев находится на хорошей стадии своей карьеры. Он вернулся всего пару месяцев назад и выглядит здорово, он точно в порядке. Для меня наш матч – ещё один шанс улучшить игру и показать качественный теннис», – приводит слова Циципаса портал GoTennis со ссылкой на пресс-службу турнира.

United Cup. 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 11:00 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Отметим, что Циципас и Зверев встречались на корте 13 раз. Девять раз сильнее оказывался представитель Греции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android