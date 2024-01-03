Циципас: Зверев оставался на высоком уровне дольше любого из моего поколения

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о предстоящем матче с немцем Александром Зверевым. Игра состоится в пятницу, 5 января, в рамках турнира United Cup.

«Встречи с ним всегда проходят в равной борьбе. Он отличный соперник, который оставался на высоком уровне дольше любого из моего поколения. Он точно знает, что надо делать.

Зверев находится на хорошей стадии своей карьеры. Он вернулся всего пару месяцев назад и выглядит здорово, он точно в порядке. Для меня наш матч – ещё один шанс улучшить игру и показать качественный теннис», – приводит слова Циципаса портал GoTennis со ссылкой на пресс-службу турнира.

Отметим, что Циципас и Зверев встречались на корте 13 раз. Девять раз сильнее оказывался представитель Греции.