Де Минор пообещал сделать предложение девушке в случае победы на Australian Open

12-я ракетка мира Алекс де Минор ответил на вопрос журналиста о том, когда австралиец сделает предложение своей девушке, британской теннисистке Кэйти Бултер.

– Вы упомянули Australian Open. Расти (прозвище Ллейтона Хьюитта. – Прим. «Чемпионата») – ваш кумир на корте. А как насчёт вне его пределов? В 2005 году он сделал предложение своей девушке Бек. Сделаете ли вы предложение Кэйти (Бултер) после АО?

Де Минор: О боже (смеётся). Ты ставишь меня в неловкое положение.

Да, пока об этом речи не было, но не исключено. На данном этапе я хочу сосредоточиться на теннисе, а потом можно подумать о том, что делать за пределами корта.

– А в случае победы на Australian Open?

Де Минор: Да что ж такое (улыбается). Скажем так, это был бы неплохой способ отпраздновать.

– Договорились.

Де Минор: Да, – сказал австралийский спортсмен на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 3 января, в четвертьфинале командного турнира United Cup де Минор обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4.