Кори Гауфф вышла в третий круг турнира WTA-250 в Окленде, обыграв Бренду Фрухвиртову

3-я ракетка мира Кори Гауфф вышла в третий круг теннисного турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландии).

В матче второго круга американка со счётом 6:3, 6:0 обыграла 117-ю ракетку мира чешку Бренду Фрухвиртову. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 9 минут. Гауфф сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Фрухвиртовой два эйса и три двойных ошибок, а также она реализовала один брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победителем пары Лулу Сун (Швейцария) – Варвара Грачёва (Франция).

Российские теннисистки вылетели с турнира. Последней покинувшей соревнования стала Элина Аванесян, проигравшая американке Эмме Наварро 1:6, 2:6.