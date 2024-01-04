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Кори Гауфф вышла в третий круг турнира WTA-250 в Окленде, обыграв Бренду Фрухвиртову

Кори Гауфф вышла в третий круг турнира WTA-250 в Окленде, обыграв Бренду Фрухвиртову
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3-я ракетка мира Кори Гауфф вышла в третий круг теннисного турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландии).

В матче второго круга американка со счётом 6:3, 6:0 обыграла 117-ю ракетку мира чешку Бренду Фрухвиртову. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 9 минут. Гауфф сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Фрухвиртовой два эйса и три двойных ошибок, а также она реализовала один брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победителем пары Лулу Сун (Швейцария) – Варвара Грачёва (Франция).

Российские теннисистки вылетели с турнира. Последней покинувшей соревнования стала Элина Аванесян, проигравшая американке Эмме Наварро 1:6, 2:6.

Окленд (ж). 2-й круг
04 января 2024, четверг. 03:40 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Бренда Фрухвиртова
117
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
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