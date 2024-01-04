Андреева разгромила Родионову и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

58-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Австралии Ариной Родионовой (113-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу 16-летней российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Андреева в этой встрече дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Родионовой один эйс и четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Австралии Мирра Андреева сыграет с 40-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой. Женский турнир в Брисбене завершится 7 января.