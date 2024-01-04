Надаль получил предупреждение о нарушении времени, задержавшись в туалете между сетами

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в ходе матча второго круга турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия) против местного теннисиста Джейсона Каблера (102-я ракетка мира) получил предупреждение за задержку времени.

Причиной временной задержки стало опоздание испанца после посещения туалета между сетами.

Фото: Кадр из трансляции телеканала Sport TV6

Напомним, Надаль одержал победу в матче второго круга со счётом 6:1, 6:2 и вышел в четвертьфинал турнира Brisbane International. Соперником испанца в споре за выход в полуфинал станет австралийский теннисист Джордан Томпсон (55-я ракетка мира). Турнир в Брисбене проходит с 31 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Его призовой фонд составляет $ 661 585.